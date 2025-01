Jato civil ultrapassa barreira do som pela 1ª vez na história

O primeiro avião civil supersônico desde o Concorde decolou e atingiu Mach 1,1, abrindo caminho para uma nova era de viagens ultrarrápidas.

Na última quarta-feira (29), um marco na aviação foi alcançado: um jato civil conseguiu romper a barreira do som enquanto sobrevoava a Califórnia, EUA. O protagonista desse feito é o XB-1, que atingiu impressionantes Mach 1,1.

A façanha foi transmitida ao vivo no YouTube pela fabricante do avião, a Boom Supersonic, uma startup que deseja revolucionar a aviação comercial com aeronaves que atingem velocidades supersônicas.

O objetivo? Reduzir drasticamente o tempo das viagens continentais, tornando o deslocamento aéreo mais rápido do que nunca.

Do Concorde ao XB-1: o retorno do voo supersônico

Ultrapassar a barreira do som não é novidade. Em 1947, o Bell X-1 tornou-se a primeira aeronave a atingir esse feito. Contudo, desde então, essa tecnologia tem sido quase exclusivamente utilizada por forças militares. O Concorde, último avião comercial supersônico, foi aposentado em 2003, deixando uma lacuna que agora a Boom Supersonic tenta preencher.

O voo do XB-1 é um passo essencial na estratégia da empresa para levar a aviação comercial ao próximo nível. Sua tecnologia pode possibilitar que passageiros comuns façam viagens transcontinentais a velocidades impensáveis para aeronaves comerciais convencionais.

Overture: o avião comercial do futuro

A Boom Supersonic já planeja um modelo ainda mais ambicioso: o Overture. Capaz de transportar até 80 passageiros a uma velocidade de 1,8 mil km/h, o avião promete reduzir o tempo de viagem pela metade. O Overture já acumula 130 encomendas de gigantes como American Airlines, United Airlines e Japan Airlines.

A velocidade do XB-1 na prática

Durante os testes, o XB-1 atingiu aproximadamente 1.200 km/h. Para se ter uma ideia, essa velocidade permitiria um voo de ida e volta entre São Paulo e Belo Horizonte em menos de uma hora.

Mas o que significa "romper a barreira do som"? Quando falamos, a vibração se propaga pelo ar a cerca de 340 metros por segundo, o equivalente a 1.224 km/h. Quando um avião atinge Mach 1, ele iguala essa velocidade; se atinge Mach 2, ele voa ao dobro da velocidade do som.

O grande desafio dos voos supersônicos é reduzir os impactos das ondas de choque e do famoso "estrondo sônico". Mas, se a Boom Supersonic conseguir viabilizar a tecnologia para o setor comercial, viagens intercontinentais nunca mais serão as mesmas.