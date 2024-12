Governo de SP realiza revisão do gasto tributário com impacto de R$ 10,3 bilhões Iniciativa faz parte do plano São Paulo na Direção Certa, que tem diretrizes para modernizar a gestão e aumentar a eficiência da máquina pública

Governo realizou a revisão de 263 benefícios fiscais, com impacto de mais de R$ 10 bi (Leandro-Fonseca/Exame)