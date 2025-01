Linhas da CPTM, rodovias e túnel Santos-Guarujá: Tarcísio prevê R$ 50 bilhões em leilões em 2025

No ano passado, a gestão Tarcísio avançou com a desestatização da Sabesp, realizou o primeiro leilão de Parceria Público-Privada para a administração de escolas públicas do estado e concedeu rodovias, como a Nova Raposo. Alguns desses projetos enfrentaram forte rejeição da oposição e de movimentos sociais, que realizaram protestos em frente à sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, durante os certames.

Os projetos do governo paulista estão alinhados com a projeção de leilões em todo o país e em diversas áreas da infraestrutura. Como a EXAME mostrou, o Brasil deve ter um leilão a cada quatro dias neste ano. A previsão é um pouco mais de 90 certames e mais de R$ 200 bilhões em investimentos.

Rodovias no interior e linhas da CPTM

Entre os destaques, estão os leilões de três lotes de rodovias no interior paulista, totalizando 1.200 km e R$ 15 bilhões em investimentos. Os lotes incluem as rodovias de Paranapanema, a Rota Mogiana e o Circuito das Águas, que receberão investimentos para ampliação de suas malhas viárias.

Outro certame previsto será o leilão das linhas 11,12 e 13 da CPTM, chamado de Lote Alto Tietê, com 124 km de extensão e investimentos estimados de R$ 30 bilhões . Além disso, o estado licitará 14 travessias hídricas, que promete melhorar a integração em regiões estratégicas.

"Temos muitos investimentos previstos no programa São Paulo nos Trilhos. São 40 projetos ferroviários, R$ 190 bilhões investidos nos últimos anos com quase R$ 70 bilhões já contratados. Estamos avançando rapidamente com a nossa infraestrutura, principalmente com a aliança entre projetos privados e públicos", diz o governador Tarcísio de Freitas.

Santos-Guarujá e a sede do governo no centro

Também está programado para 2025 o leilão do Túnel Santos-Guarujá, projeto avaliado em R$ 6 bilhões , que busca consolidar uma ligação eficiente entre as duas cidades litorâneas e impulsionar o transporte de cargas e passageiros.

Além dos leilões já confirmados, o estado prevê a realização de consulta pública para o certame do Centro Administrativo Campos Elíseos, que vai levar a sede do governo paulista para o centro da cidade de São Paulo. O leilão está programado para o último trimestre de 2025, com investimento estimado em R$ 4 bilhões. A ideia é revitalizar a região, com maior circulação de pessoas e construção de moradias.

“O Rodoanel Norte avança com a entrega da primeira fase, enquanto o novo Centro Administrativo do Estado terá R$ 4 bilhões em investimentos, consolidando São Paulo como referência em infraestrutura”, afirma o governador.

Leilão de reforma de escolas e lotes do Universaliza SP

Na área de educação, o governo realizará um leilão de R$ 1,7 bilhão destinado à modernização de 143 escolas estaduais . O projeto inclui a reforma das estruturas físicas, instalação de ar-condicionado, substituição de mobiliário e padronização da identidade visual.

Na área de saneamento, o estado lançará os primeiros lotes do programa Universaliza SP, voltado para a universalização dos serviços em municípios não atendidos pela Sabesp. O modelo, estruturado via parcerias público-privadas, busca ampliar o acesso a serviços essenciais e melhorar os índices de saneamento no estado.

Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) planeja leilões relacionados ao programa Integra Resíduos, que criará consórcios para a gestão regionalizada de resíduos sólidos, com foco no aproveitamento máximo dos materiais descartados.

A Semil planeja ainda um novo sistema de concessão para serviços de restauração em áreas públicas, por meio do programa Refloresta SP. O modelo inclui a utilização de créditos de carbono para viabilizar os projetos.

Em 2025, o estado também colocará em operação o Finaclima SP, um instrumento voltado ao recebimento de recursos privados destinados a ações de adaptação e mitigação das mudanças climáticas.