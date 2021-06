EUA vai enviar 3 milhões de doses da vacina da Janssen para o Brasil

Os Estados Unidos irão doar 3 milhões de doses da vacina contra covid-19 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson&Johnson, para o Brasil. As doses serão a primeira doação direta de vacina que o país recebe dos Estados Unidos. A informação foi veiculada pelo canal Globo News e confirmada por assessores do governo americano.

Segundo a Casa Branca, as doses serão enviadas na quinta-feira, 24, do aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, e chegarão ao aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Este é o maior número de vacinas doadas pelos Estados Unidos para qualquer país até agora. "Amanhã continuamos nosso trabalho para levar mais vacinas para o mundo e acabar com o vírus em todos os lugares com 3 milhões de doses para o Brasil", escreveu Kevin Munoz, assistente da assessoria de imprensa da Casa Branca, em seu Twitter. A vacina da Janssen requer a aplicação só de uma dose, o que facilita toda a logística de distribuição e de imunização. A eficácia global é de 66%, e 82% no grupo de pessoas com mais de 65 anos. A resposta do corpo para ficar protegido contra o coronavírus leva 14 dias após a aplicação. Na terça-feira, um primeiro lote, com 1,5 milhão de vacinas do tipo, compradas pelo governo brasileiro, chegou ao país. O Ministério da Saúde tem firmado um acordo com a Janssen de 38 milhões de doses do imunizante. Novas doações

O Brasil ainda pode receber novas doações do governo americano, desta vez por meio do consórcio Covax. Na segunda-feira, a Casa Branca anunciou o envio de mais 14 milhões de doses de vacina contra covid-19 para o Brasil e outros países da América Latina.

O governo americano havia prometido 80 milhões de doses para outros países do mundo, mas inicialmente divulgou apenas o destino de 25 milhões de vacinas.

Os Estados Unidos compraram doses o suficiente para imunizar três vezes a própria população. Conforme a situação no país melhorou, com o avanço da vacinação, o governo do presidente Joe Biden passou a ser cobrado para compartilhar parte das vacinas com outros locais do mundo. Além dos 80 milhões de doses, os Estados Unidos se comprometeram a comprar 500 milhões de vacinas da Pfizer e doar para 92 países pobres até junho de 2022.