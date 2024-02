Enel SP é multada em mais de R$ 273 milhões apenas em fevereiro

A Enel SP vem colecionando derrotas na Justiça neste mês por causa de multas milionárias aplicadas em razão das falhas no fornecimento de energia nos últimos anos.

Segundo informações do Valor Econômico, apenas em fevereiro a concessionária foi multada em mais de R$ 273 milhões.

Nessa conta estão multa aplicada pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo e pela pela Agência Nacional de Energia Elétrica - esta última por causa do blecaute de 3 novembro do ano passado e de problemas verificados em 2021.

As multas da Enel

Ontem, a diretoria da Aneel negou o recurso da Enel SP, mantendo a multa de R$ 12,089 milhões aplicada, em 2019, pela Arsesp. Nesse caso, a punição aconteceu por falhas da de transmissão linhas LTs Sul-Bandeirantes 3 e 5 da Enel SP em 10 e 11 de daquele ano. O incidente afetou 427 mil consumidores.

Já no Diário Oficial da União desta terça-feira, a Aneel confirmou multa de R$ 95,8 milhões também para a distribuidora em razão das falhas no fornecimento de energia registradas em 2021.

