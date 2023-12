Em dia de votação na Alesp, Tarcísio diz que está 'otimista' com aprovação da privatização da Sabesp

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se disse "otimista" em relação à privatização da Sabesp, que deve ser votada nesta quarta. Durante visita à Câmara, ele classificou como "normais" os embates entre parlamentares vistos na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ao longo da discussão do assunto.

Na terça, durante a aprovação do encerramento da discussão na Casa Legislativa, as interrupções constantes às falas dos deputados fizeram com que o presidente da Casa, André do Prado (PL), ameaçasse fechar as galerias em mais de uma ocasião. Houve protestos também fora da Alesp.

— Minha expectativa é de aprovação, estou otimista. Qualquer sessão com enfrentamento ideológico tem enfrentamento. Está tudo dentro do normal, temos mais da metade dos votos necessários — resumiu.

A autorização da privatização da Sabesp deve ser votada nesta quarta na Alesp. Esta é uma das principais bandeiras de Tarcísio. O texto, de autoria do Executivo, foi enviado à Casa em 17 de outubro e tramita em regime de urgência. Houve apenas uma audiência pública sobre o tema.

Tarcísio esteve na Câmara com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante lançamento da frente parlamentar em defesa das escolas cívico-militares. Cotado para ser lançado para a Presidência em 2026, o governador foi elogiado por Bolsonaro e chamado de "vencedor". Tarcísio, por sua vez, se referiu a Bolsonaro como "eterno presidente".