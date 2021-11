Elon Musk deve vir ao Brasil para levar internet à Amazônia, diz ministro

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, deve vir “em breve” ao Brasil como parte das negociações para levar internet a escolas rurais e comunidades indígenas. Também deve ser implementado um serviço de monitoramento da Amazônia por satélites, afirmou o ministro Fábio Faria, das comunicações, nesta terça, dia 16, por meio de suas mídias sociais. Faria se reuniu na segunda, dia 15, à noite com o empresário, no Texas. Pouco antes, debateu o assunto com a presidente da SpaceX, empresa do setor espacial, Gwynne Shotwell.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.

A ideia é conectar locais remotos e a Amazônia por meio de kits de recepção de sinal de satélite desenvolvidos pelo programa Starlink, da SpaceX. A empresa lançou uma mega constelação de satélites de baixo custo que oferece internet de alta velocidade – atualmente, há mais de 1.700 unidades em órbita. O objetivo é chegar a 30.000.

A SpaceX conta com concorrentes como a britânica OneWeb, empresas com a qual o ministro conversou no último dia 11, em Glasgow, na Escócia, durante a COP26, a conferência mundial do clima. A OneWeb já lançou mais de 350 satélites de baixa órbita. Outro player desse mercado é a Amazon, que, por meio do projeto Kuiper, pretende colocar 3.200 satélites em órbita para levar a internet a comunidades rurais e locais remotos.

O leilão do 5G, realizado no dia 5 de novembro, prevê a conectividade de áreas distantes, escolas rurais e aldeias indígenas como uma contrapartida das empresas. Outra obrigação dos vencedores da licitação é levar a internet a rodovias federais.