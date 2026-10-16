Que horas é a sabatina de Flávio Bolsonaro na Globo? Veja horário e onde assistir online

RESUMO ＋ O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, participa nesta sexta-feira, 16 de outubro, de uma entrevista ao vivo na TV Globo. A sabatina começa às 21h15, após o Jornal Nacional, e será conduzida por Renata Lo Prete. O encontro faz parte da programação da emissora para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, participa nesta sexta-feira, 16 de outubro, de uma entrevista ao vivo na TV Globo, na reta final da campanha para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

A sabatina do senador do PL começa logo após o Jornal Nacional, às 21h15, no horário de Brasília, segundo o site da emissora.

A entrevista será conduzida pela jornalista Renata Lo Prete, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O encontro terá transmissão simultânea pela GloboNews e pelo g1. Após a exibição, a íntegra ficará disponível no Globoplay e no portal de notícias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Flávio no segundo turno, foi entrevistado nesta quinta-feira, 15, no mesmo horário. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, durante uma reunião com representantes das duas campanhas.

Durante a sabatina, o senador poderá apresentar propostas, explicar prioridades para um eventual governo e responder a perguntas sobre temas de interesse nacional.

Onde assistir à entrevista de Flávio Bolsonaro na Globo?

A entrevista de Flávio Bolsonaro será transmitida ao vivo pela TV Globo, a partir das 21h15 desta sexta-feira, 16, logo após o Jornal Nacional.

O público também poderá acompanhar a sabatina pela GloboNews e pelo g1. Após o encerramento, o conteúdo completo ficará disponível no Globoplay e no portal de notícias da emissora.

Quando será o debate de Lula e Flávio Bolsonaro na Globo?

A TV Globo também programou um debate entre os candidatos para sexta-feira, 23 de outubro, dois dias antes da votação do segundo turno.

O debate da Globo será realizado após o Jornal Nacional, com mediação do jornalista César Tralli.

Lula e Flávio Bolsonaro foram convidados, mas, até a publicação desta matéria, as campanhas ainda não haviam confirmado presença nesse encontro.

A transmissão será ao vivo pela TV Globo, com exibição simultânea na GloboNews e no g1. O público também poderá acompanhar o sinal da emissora pelo Globoplay. A íntegra ficará disponível posteriormente no g1.

No primeiro turno, Lula e Flávio não participaram juntos de nenhum debate televisivo. O encontro promovido pela Band em 23 de agosto ocorreu sem a presença dos dois candidatos.

A Globo cancelou o debate previsto para 1º de outubro após decisões da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, a ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), impediu a emissora de exibir o púlpito vazio de Lula e de direcionar perguntas ao presidente ausente.

Flávio, que havia confirmado participação, desistiu cerca de duas horas antes do programa, alegando censura. A emissora decidiu cancelar o encontro.

Já no segundo turno, a Record cancelou o debate previsto para 11 de outubro, sob a justificativa de incompatibilidade de agendas dos candidatos.

Quando será o primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Lula e Flávio Bolsonaro confirmaram presença no debate da Band, marcado para domingo, 18 de outubro, às 20h, uma semana antes do segundo turno. O encontro será o primeiro confronto direto entre os dois candidatos em um debate televisivo nesta eleição, caso ambos compareçam.

Flávio confirmou sua participação na quarta-feira, 14, em um vídeo publicado no Instagram. Na gravação, o senador afirmou que havia anunciado sua ausência no dia anterior para levar Lula a confirmar presença.

"Lula, como você é previsível, né? Bastou falar que não ia no debate da Band para você no minuto seguinte falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse", declarou.

Na terça-feira, 13, Flávio havia dito a jornalistas que não pretendia participar do encontro. Pouco depois, Lula confirmou presença em um vídeo enviado à emissora e afirmou esperar que o adversário comparecesse.

Na nova publicação, Flávio também acusou o presidente de divulgar informações falsas durante a campanha e prometeu confrontá-lo durante o programa. As acusações foram feitas pelo candidato, sem apresentação de provas na declaração reproduzida.

O debate terá transmissão pela Band, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, além do YouTube e do site da emissora. TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e Estadão também integram o grupo de veículos que exibirá o encontro.