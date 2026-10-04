Eleição presidente no Acre: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar no Acre, com 64,56% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 28,73%.

Os dois disputarão o segundo turno das eleições de 2026 no dia 25 de outubro.

No Acre, 614 mil eleitores estavam aptos a decidir o próximo presidente do Brasil, porém, houveram 125 mil abstenções, o que corresponde a 20,43% do eleitorado.

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Quem foi eleito governador do Acre?

Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) irão disputar o governo do Acre no segundo turno das eleições 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 99,91% das urnas apuradas, Assis obteve 218 mil votos válidos, o que corresponde a 49,76%. Já Rick recebeu 32,26%, com 142 mil votos. Em terceiro ficou Tião Bocalom (PSDB), com 10,22%, que correspondem a 44 mil eleitores.

Já Thor Dantas (PSB) conseguiu 7,5% dos votos no estado, enquanto Dr. Luisinho (Agir) e Eudo Rafael (PCB) ambos tiveram menos de 1% dos votos válidos.

Senadores eleitos no Acre?

Os candidatos Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos) foram eleitos senadores da República pelo estado do Acre nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,91% das urnas apuradas, Bittar obteve 25,58% dos votos válidos, com 233 mil votos. Em segundo lugar ficou Rocha, que recebeu 17,95%, com 156 mil votos.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.