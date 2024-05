Eduardo Leite embarca para Canoas para encontro com Lula

Eduardo Leite (PSDB) está a caminho da Canoas (RS) para encontro com o presidente Lula (PT) neste domingo (5). Em publicação em seu perfil no X (antigo Twitter), o governador destacou que é hora de deixar as divergências políticas de lado em razão das chuvas no Rio Grande do Sul.

"Embarco em seguida para Canoas onde encontrarei o presidente Lula e a comitiva do governo federal. Repito e insisto: a devastação a que estamos sendo submetidos não tem precedentes. É momento de somarmos forças em prol do nosso Estado", afirmou o governador.

Balanço divulgado pela Defesa Civil de Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo, mostra que o número de mortos em razão das fortes chuvas, que atingem o estado desde a semana passada, subiu para 66. Ainda há seis possíveis óbitos em investigações e 101 desaparecidos. As chuvas já afetam 332 dos 497 municípios.

Além dos óbitos, o estado contabiliza 155 feridos. Ao todo, 707.190 pessoas foram afetadas pelas tempestades em território gaúcho, sendo que 80.573 estão desalojadas e 15.192 estão em abrigos.

Marca já supera a última tragédia ambiental do RS, em setembro de 2023, quando 54 pessoas morreram.