Drone da FAB cai em voo de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu e colidiu com o solo em área desabitada nesta terça-feira. O drone estava sendo usado para auxiliar no resgate de isolados após os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde o fim de abril.

“Uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), da FAB, que é empregada nas missões de apoio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, apresentou durante sua operação um problema técnico e veio a colidir com o solo, em região desabitada, nesta terça-feira (7/5).

A Força Aérea informa que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica", diz a nota da FAB.

O modelo israelense RQ-900 — aeronave não tripulada e pilotada remotamente — pertence à Base de Santa Maria e vai sobrevoar locais atingidos em busca de pessoas em situação de risco. Esse modelo pode voar por 36 horas sem precisar reabastecer e atinge altitudes de até 9 mil metros (30 mil pés). O drone já tinha ajudado a resgatar 36 pessoas em apenas 24 horas de voo.

Como o drone RQ-900 estava sendo usado?

Ao ver o drone ou ouvir o seu som, pessoas em situação de isolamento ou risco são orientadas a sair dos abrigos, sinalizar ou fazer marcas em alguma superfície, para que a aeronave identifique o local e acione o resgate. Os voos acontecerão na região da Quarta Colônia.

Segundo a FAB, o uso do equipamento possibilitava análises em tempo real com alta precisão das áreas expostas. Assim, o trabalho de mapeamento e modelagem é facilitado.

Uso de drones particulares é proibido

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB), proibiu que drones particulares sobrevoem áreas atingidas. A medida foi tomada após os órgãos responsáveis pelas buscas terem alegado que os equipamentos estavam comprometendo a segurança das aeronaves que atuam nos resgates.

A defesa civil já fez alertas para os populares não utilizassem seus equipamentos pessoais:

“Muitos civis estão subindo drones para a captação de imagens nas áreas afetadas, e isso pode prejudicar significativamente a segurança de voo das nossas aeronaves empregadas nas ações de socorro”, afirmou a tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil do estado.