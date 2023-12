Crise entre Venezuela e Guiana: Brasil não será instrumento de incidente diplomático, diz Defesa

O ministro da Defesa, José Múcio, disse nesta sexta-feira que o Brasil não será usado como "instrumento de um incidente diplomático" diante das ameaças da Venezuela contra a Guiana. Múcio falou sobre o assunto antes de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada.

O chefe da pasta conversou com Lula sobre a crise geopolítica no fim da tarde desta sexta-feira.

"Estamos atentos para que não sejamos instrumento de um incidente diplomático que envolve dois vizinhos", disse Múcio, ao se referir brevemente sobre o assunto.

Questionado se a região da fronteira com ambos os países gerava preocupação, o ministro da Defesa não se ateve ao problema específico na região de Roraima, onde o contingente militar foi reforçado. Ele ressaltou que toda a faixa de fronteira, do sul ao norte do país, gera preocupação.

Múcio também tratou de projetos que tramitam no Congresso de interesse das Forças Armadas. Estava na agenda com Lula o debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita a participação de militares, além da PEC que destina o mínimo anual de 2% do produto interno bruto (PIB) para Defesa.