Cratera se abre em condomínio próximo à obra da Linha 6 do metrô em SP

Nesta segunda-feira, 20, uma cratera se formou em um condomínio nas proximidades da construção da linha 6-laranja do metrô de São Paulo, na Freguesia do Ó, zona norte da cidade. O conjunto residencial está localizado na avenida Ministro Petrônio Portela.

O buraco danificou parte de uma quadra de esportes do condomínio. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) bloqueou a avenida. Não há registro de vítimas.

Em um comunicado, a Linha Uni, concessionária responsável pela Linha 6-Laranja, explicou que houve uma intercorrência no solo, e a área já estava sendo monitorada.

"O local já estava isolado como medida preventiva e a região já era monitorada devido a esta condição atípica do solo e sua interface com as escavações do túnel com a tuneladora Norte", afirmou.

A empresa também ressaltou que não há riscos aos prédios próximos da cratera. "As equipes técnicas do projeto e da concessionária Linha Uni já se encontram no local e neste momento não há indicativo de riscos às edificações no entorno", acrescentou.

A Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP), ligada à Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), declarou que está fazendo monitoramento da implantação da Linha 6 e do controle de danos a terceiros, com medidas de recuperação e indenização, se necessário.