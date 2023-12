Concurso Nacional Unificado: governo divulga novo calendário com mais locais de prova; confira

Nesta quinta-feira, 14, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou uma atualização no cronograma do aguardado Concurso Público Nacional Unificado. O edital completo, com todas as diretrizes, está programado para ser divulgado em 10 de janeiro.

O período de inscrições terá início em 19 de janeiro e se estenderá até 9 de fevereiro. A data indicativa para a realização das provas foi ajustada para 5 de maio.

A modificação no cronograma foi resultado de um entendimento entre o Ministério e a Cesgranrio, empresa escolhida para conduzir o concurso. Essas datas foram estabelecidas para assegurar tempo adequado à elaboração das provas, destacando o comprometimento com a qualidade do processo seletivo.

A alteração no cronograma também se alinha a uma demanda dos próprios candidatos. A Ministra Esther Dweck explica que o ajuste proporciona mais tempo de estudo, atendendo às diversas solicitações recebidas através das redes sociais.

Aumento de cidades

Uma adição significativa ao processo é a expansão do número de cidades onde as provas serão realizadas. Agora, o exame será aplicado em 217 localidades, uma decisão tomada em colaboração com a empresa responsável pela execução do concurso. Essa ampliação visa assegurar que regiões metropolitanas tenham múltiplas opções de locais para a realização das provas, proporcionando maior comodidade aos candidatos.

O anúncio reforça o compromisso do Ministério em promover um concurso público eficiente e acessível, ao mesmo tempo em que atende às necessidades e expectativas dos participantes.

Veja a lista de cidades do Concurso Público Nacional Unificado

Ananindeua (PA),

Aparecida de Goiânia (GO),

Várzea Grande (MT),

Camaçari (BA),

Lauro de Freitas (BA),

Caucaia (CE),

Maracanau (CE),

Jaboatão dos Guararapes (PE),

Olinda (PE), Parnamirim (RN),

São José dos Pinhais (PR),

Farroupilha (RS),

São José (SC),

Serra Velha (ES),

Vila Velha (ES),

Betim (MG),

Contagem (MG),

Belford Roxo (RJ),

Duque de Caxias (RJ),

Niterói (RJ),

Nova Iguaçu (RJ),

São Gonçalo (RJ),

São João de Meriti (RJ),

Caçapava (SP),

Guarulhos (AP).

Hortolândia (SP),

Jacarei (SP).

Mauá (SP),

Mogi das Cruzes (SP).

Osasco (SP),

Paulinia (SP),

Santo Andrá (SP),

São Bernardo do Campo (SP),

São Caetano do Sul (SP),

Taboão da Serra (SP),

Valinhos (SP),

Vinhedo (SP).

Quando começam as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado?

