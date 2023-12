Concurso Casa da Moeda abre mais de 60 vagas com salários que podem chegar a R$ 9 mil

O edital do Concurso Casa da Moeda foi publicado com oportunidades para Técnico de Segurança e Analista de Produção em diversas áreas, abrangendo nível médio e superior.

De acordo com o edital, as remunerações oferecidas para os cargos variam de R$3.749,70, para os cargos de nível médio, a R$9.126,73, para nível superior.

São 48 vagas para Técnico de Segurança Corporativa e Patrimonial, cargo de nível médio que exige Certificado do Curso de Formação de Vigilante ou Certificado de Reciclagem, e 18 vagas para Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio, que também é de nível médio e exige Certificado do Curso de Bombeiro Civil ou Certificado de Reciclagem e CNH na categoria D.

Há também 2 vagas para Analista de Produção – Designer de Valores – Gravador, cargo de nível superior, que exige bacharelado em Gravura na Instituição de Belas Artes.

Como será a prova?

O conteúdo programático para a prova dos cargos de nível médio vai contar com 15 questões de língua portuguesa e mais 15 de matemática. No entanto, há pesos diferentes questões da mesma disciplina, o que indica questões em diferentes graus de dificuldade, segundo Eduardo Cambuy, especialista em preparação para concurso e professor do Gran.

Já para as provas de nível superior, a dica do especialista é focar bastante na parte de conhecimentos específicos, já que serão apenas 20 questões, mas que representam 80% da nota, e por isso merecem uma atenção especial na preparação.

Como se inscrever?

As inscrições para o concurso estarão abertas no período de 08 a 31 de janeiro de 2024.

A Fundação Cesgranrio será responsável pela organização do concurso que visa preencher 68 vagas, sendo 54 imediatas e 14 para formação de cadastro reserva.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido, sendo R$90,00 para cargos de nível médio e R$120,00 para cargos de nível superior.

Clique aqui para ver o edital completo.