Comissão do Senado aprova PL que taxa apostas esportivas; texto vai ao plenário

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou nesta quarta-feira, 22, o projeto de lei que regulamenta e define uma tributação para as apostas esportivas no Brasil. O texto segue para votação no plenário. Essa é uma das medidas vistas como essenciais para o governo aumentar a arrecadação em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas. Mais cedo, a CAE também aprovou o projeto que tratava de fundos exclusivos e offshores.

A proposta teve mudanças no Senado. O texto aprovado na Câmara prévia uma taxação de 18% sobre a receita bruta das plataformas subtraídos os prêmios pagos aos apostadores, o chamado GGR (gross gaming revenue, na sigla em inglês). O novo relatório define uma taxa de 12% para as empresas do setor. O percentual é próximo do desejado por empresas do setor de apostas.