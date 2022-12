Comissão da Câmara aprova obrigatoriedade de cobertura nos pontos de ônibus

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta pela qual os pontos de embarque e desembarque de passageiros nos serviços de transporte público coletivo devem ter cobertura. O texto altera a Lei da Mobilidade Urbana.

Trata-se do Projeto de Lei nº 5.437/19, do deputado Charles Fernandes (PSD-BA). O texto recebeu parecer favorável do relator, deputado Vicentinho Júnior (PP-TO).

Segundo ele, a prestação de serviços de transportes não deveria se restringir ao período no interior dos veículos. “O tempo de espera, em certas ocasiões, pode inclusive ser superior ao tempo de viagem. O sistema de transportes, por completo, deve ser planejado para proporcionar, além de segurança e regularidade, salubridade e conforto”, reforçou o parlamentar.

LEIA TAMBÉM:

Após derrubada de veto de Bolsonaro, Lei Padre Júlio Lancelotti é promulgada

Câmara e Senado entram em recesso parlamentar