Ciclone extratropical em SP: ventania faz sete voos arremeterem, dois pousaram em Campinas

Por conta do mal tempo que atinge grande parte do litoral brasileiro nesta semana. Diversos voos tiveram de arremeter (abortar uma tentativa de pouso) devido aos fortes ventos, afetando pousos que seriam feitos nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo.

Ao todo, sete aviões que pousariam no aeroporto da capital paulista tiveram de arremeter, além dos que foram obrigados a mudar o destino para Viracopos, segundo o site especializado Airway.

De acordo com o portal, o caso mais extremo ocorreu com um avião de pequeno porte, que havia partido de Confins, em Minas Gerais, e tinha aterrissagem planejada para as 12h55 desta quinta-feira. Os pilotos tentaram duas aproximações junto ao terminal, mas ambas sem sucesso, fazendo com que eles alternassem para Campinas.

Dois Boeing 737, da empresa Gol, no entanto, conseguiram pousar após uma tentativa de pouso frustrada. O mesmo aconteceu com um voo da Latam, que vinha de Curitiba.

Fechamento do Aeroporto de Florianópolis

O ciclone que atinge parte do litoral brasileiro fez com que o Aeroporto de Florianópolis ficasse fechado por mais de 24 horas entre quarta e quinta após a pista ficar interditada devido à derrapagem de um avião.

Em um comunicado, a Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, informou que até às 17h45 de quarta-feira, cerca de 66 voos, incluindo pousos e decolagens, foram cancelados pelo fechamento da pista 14/32.

O avião que derrapou na via saiu de Guarulhos com destino a Florianópolis, por volta das 9h20. De acordo com a Latam, a aeronave Airbus A321 (PT-MXM) "extrapolou os limites de pista no pouso". A causa do incidente não foi informada.

Uma investigação foi aberta pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para identificar as causas da derrapagem. O prazo para a conclusão não foi divulgado