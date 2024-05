Censo 2022: população que sabe ler e escrever cresce no Brasil e país registra 93% de alfabetizados Dados do IBGE apontaram que o analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais caiu 2,6% em relação ao Censo de 2010

Censo 2022: país registra 93% de alfabetizados (Maskot/Divulgação)