Covid-19: Média móvel de mortes e casos estão em alta em 16 estados e DF

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 16, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 166.067 óbitos e 5.876.694 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 256 vítimas e 108.746 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 490, variação de +34% em 14 dias.

SP admite aumento em internações

O governo de São Paulo disse, nesta segunda-feira, 16, que houve um aumento no número de internações de pessoas com a covid-19 em leitos de enfermaria e de UTI em todo o estado.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde, a média diária de internações em leitos de enfermaria e UTI na última semana ficou em 1.009 novas solicitações. Isso representa um crescimento de 18%, se comparado com a semana anterior.

Apesar do aumento, a taxa ainda está inferior ao registrado no pico da pandemia, em julho, quando havia quase 2.000 novas internações diárias em hospitais públicos e privados.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, o aumento foi sentido de forma igual em todas as unidades de saúde do estado e oscilou entre 14% e 18%.

Na semana passada, reportagem de EXAME mostrou que a região metropolitana da capital paulista atingiu a maior média móvel de novas internações por covid-19 em um mês: 579. A média leva em conta os últimos sete dias. Apenas nesta quinta-feira, 12, foram 595 novas internações. O número só foi maior que o do dia 11 de outubro, quando a média estava em 587.