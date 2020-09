Brasil passa de 130 mil mortes por covid-19, diz consórcio

O Brasil tem 130.474 óbitos e 4.283.978 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta sexta-feira, 11.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 899 vítimas e 44.215 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 699, o que representa uma queda de 21% comparando com 14 dias atrás.

SP permite abrir o comércio de todo o estado pela primeira vez

O governo de São Paulo fez uma atualização extraordinária da quarentena nesta sexta-feira, 11, e pela primeira vez, desde o início da pandemia, todo o estado está na fase 3 amarela, considerada intermediária. As duas únicas regiões que estavam na fase 2 laranja, Franca e Ribeirão Preto, progrediram para uma etapa mais branda.

Com esta mudança, todo o estado pode abrir comércio, restaurantes, bares, academias e salões de beleza. O funcionamento dos estabelecimentos é permitido com horário reduzido de 8 horas e com 40% de capacidade. Regras sanitárias, como o uso de máscara e álcool em gel, devem ser respeitadas.

O estado chegou a ter uma média móvel diária de mortes de 289, no começo de agosto, e agora ela está em 178, a mais baixa desde maio. São Paulo tem um total de 882.809 casos confirmados e 32.338 mortes causadas pela covid-19.