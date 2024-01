Braskem: órgão ambiental apura causa da morte de peixes em lagoa onde fica mina em Maceió

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA-AL) apura a causa da mortandade de peixes registrada na Lagoa Mundaú, em Maceió, no último dia do ano passado. Milhares de animais apareceram sem vida nas águas da laguna, que fica na área onde a mineradora Braskem explora sal-gema na capital alagoana.

O órgão ambiental informou ao O Globo que coletou amostras da água. Este material será submetido a análise laboratorial. "Os resultados devem ficar prontos em pelo menos sete dias úteis, a contar da data da coleta", diz o comunicado.

Um vídeo viralizou nas redes sociais após ser compartilhado nesta quarta-feira, 3. As imagens mostram a margem da lagoa repleta de peixes mortos. "Feliz Ano Novo? Para quem? Para os nossos sururuzeiros, marisqueiras e pescadores o ano não começa feliz. Recebo essas imagens com muita tristeza no primeiro dia do ano", diz a legenda.

As imagens chegaram ao IMA-AL. "Após receber denúncia por meio de um vídeo sobre mortandade de peixes na Laguna Mundaú, técnicos do laboratório do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA-AL) percorreram vários trechos da laguna, no final da tarde do domingo, 31. As equipes também estiveram em outros pontos da laguna, na última segunda-feira, 1º", explicou o órgão.

Poluição

A Braskem afirmou, em nota, que os resultados do monitoramento da água na Lagoa Mundaú "até o momento não indicam alteração no padrão típico de qualidade, segundo avaliação feita por especialistas da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Instituto do Meio Ambiente, divulgada em 18 de dezembro último".

A empresa acrescentou que não lança qualquer efluente nas águas da lagoa. "O trabalho realizado pela Braskem na região está relacionado com o fechamento dos poços para extração de sal e todas as atividades são devidamente licenciadas e fiscalizadas", diz a nota.

O monitoramento da UFAL, mencionado pela Braskem, sustenta que "um dos grandes problemas da laguna Mundaú, já bastante estudado, analisado e divulgado, é a contaminação por esgotos não tratados e agrotóxicos".

"Nestas águas, já encontramos solventes, compostos de Btex (iniciais dos nomes dos seguintes hidrocarbonetos: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos) e lançamento de esgotos não tratados", afirmou o professor Emerson Soares, pesquisador da área de Ecologia Aquática, no programa Ufal e Sociedade, ao site da UFAL.

"Já encontramos ali fluoroacetamida, DDT, endrin… são pesticidas, herbicidas e defensivos agrícolas lançados de forma irregular. Esse material chega na laguna através do rio Mundaú", finaliza o docente.