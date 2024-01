Bope faz operação no Complexo da Penha para impedir avanço de traficantes para favelas do Rio

O Batalhão de Operação Especiais (Bope) realiza, na manhã desta quarta-feira, uma operação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. A ação visa a prender criminosos que estão orquestrando ataques em comunidades da Zona Oeste da cidade, como Gardênia Azul, Muzema, Rio das Pedras e Morro do Banco.

Policiais militares do #BOPE estão se deparando com diversas barricadas em chamas no interior do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Nossa tropa avança no terreno, sofrendo um intenso ataque armado por parte de criminosos que atuam na localidade. pic.twitter.com/dKAOJPLcuQ — @pmerj (@PMERJ) January 31, 2024

Em seu perfil no Twitter, a PM informa que os agentes do Bope estão se deparando com diversas barricadas em chamas no interior do Complexo da Penha. "Nossa tropa avança no terreno, sofrendo um intenso ataque armado por parte de criminosos que atuam na localidade".

Por meio de redes sociais, moradores da Vila Cruzeiro relatam um intenso tiroteio na comunidade. De acordo com eles, há barricadas em chamas nas ruas.

"Muita fumaça", postou um morador. De acordo com publicações, ocorreram muitos disparos na região conhecida como Cascata.

Estamos retirando as barricadas colocadas por criminosos no interior do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Nossa tropa avança no terreno. pic.twitter.com/0glgJmu7Pr — @pmerj (@PMERJ) January 31, 2024

Por causa da operação, as clínicas da Família Zilda Arns, Valter Felisbino de Souza e Aloysio Augusto Novis suspenderam as visitas domiciliares.

Sete presos

Na madrugada desta terça-feira, sete homens que saíram da Vila Cruzeiro para invadir a Gardênia Azul, na Zona Oeste, foram presos por equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE. O grupo foi detido na Linha Amarela, na altura da Freguesia, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste.

Com os suspeitos foram apreendidos quatro pistolas 9mm, 160 peças de munição do mesmo calibre, seis granadas, três telefones celulares, roupas camufladas e dois automóveis na Linha Amarela, informou a Polícia Militar. A ocorrência foi apresentada na 32ª DP (Jacarepaguá).