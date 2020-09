O presidente Jair Bolsonaro abriu nesta terça-feira, 22, a Assembleia Geral da ONU que será virtual pela primeira vez em 75 anos em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A fala do presidente brasileiro vem em um momento de pressão internacional para o Brasil, à medida em que rodam o mundo as imagens de queimadas no Pantanal e na Amazônia.

O evento está sendo transmitida ao vivo e começou a partir das 10 horas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez o primeiro discurso do dia.

A fala de Bolsonaro foi virtual, e o discurso já foi gravado na semana passada. Cada líder deve falar cerca de 15 minutos, e somente algumas autoridades estão presentes fisicamente no evento.

Neste momento, quem fala é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Assista abaixo à Assembleia da ONU ao vivo:

Críticas internacionais

Bolsonaro e seus principais auxiliares vêm dizendo que as críticas internacionais são devido a interesses comerciais na disputa com o agronegócio brasileiro.

No ano passado, estreia de Bolsonaro no papel diplomático brasileiro de abrir a Assembleia, o discurso foi considerado agressivo por críticos e assertivo por aliados. Bolsonaro disse que sua eleição iria salvar o Brasil do socialismo e, em meio ao desmatamento na Amazônia, criticou o cacique Raoni, um dos líderes indígenas.

Desta vez, segundo fontes ouvidas por Estado de S.Paulo e UOL, Bolsonaro foi ajudado no discurso que apresentará hoje sobretudo pelo general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), e pelo assessor de assuntos internacionais Filipe Martins, da “ala olavista” ligada ao astrólogo Olavo de Carvalho. Os dois são alguns dos principais defensores da tese de que as críticas ambientais são para minar os negócios brasileiros. Ontem, o general Heleno afirmou que críticas “estrangeiras” visam “prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro”.

Neste mês, o governo recebeu uma carta de oito países europeus pedindo medidas mais rígidas na política ambiental. Mais de 200 ONGs e empresas brasileiras, incluindo nomes como JBS e Marfrig, também enviaram carta aos principais líderes do governo. Os europeus também ameaçam barrar o acordo do Mercosul com a União Europeia fechado no ano passado — mas que pouco andou desde então. O temor é de que a imagem ruim do Brasil prejudique negócios internacionais das empresas.

O vice-presidente Hamilton Mourão tentou há alguns meses assumir uma política conciliadora e se colocar como porta-voz ambiental do governo, e já se reuniu algumas vezes com investidores internacionais e empresários brasileiros e recebeu cobranças quanto à política do governo. Nos últimos dias, Mourão também fez declarações minimizando as queimadas.

Enquanto isso, o palco da ONU também trará os outros conflitos geopolíticos que tomam conta do mundo. Da guerra comercial de Estados Unidos com a China às guerras no Oriente Médio, os desafios da democracia na era digital e o aumento da fome e da desigualdade social e, claro, a pandemia e seus efeitos nas nações do globo.

A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial (1939-45) para tentar evitar um novo conflito global entre as nações. A organização e outros braços multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde, em foco durante a pandemia, vêm tendo dificuldades para evitar os conflitos e coordenar ações entre os países. Críticos apontam que a ONU também não vem sendo capaz de solucionar os problemas desse século, como os embates no mundo digital. O Conselho de Segurança, formado por apenas cinco países e onde acontecem as principais decisões, também é criticado.

Como a assembleia virtual é inédita, não se sabe até que ponto impedirá o tradicional diálogo entre os líderes em corredores dos encontros, para além das reuniões bilaterais oficiais. Mas se o coronavírus trouxe desafios nunca antes vistos, passará também pelos líderes reunidos nos próximos dias encontrar soluções nunca antes vistas para os problemas globais.