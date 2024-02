Bolsonaro passa por bateria de exames em São Paulo na próxima semana

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma bateria de exames em São Paulo nesta semana. Os exames são de rotina, e são realizados todos os anos desde que foi alvo de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018. As informações são da coluna Radar, da revista Veja.

O então presidenciável foi vítima de atentado a faca em seis de setembro de 2018, enquanto cumpria agenda de campanha em Juiz de Fora (MG). Desde então, devido a lesões no intestino, ele precisa se internar todos os anos para refazer os exames e acompanhar o quadro clínico.

No ano passado, Bolsonaro se internou no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. Os exames foram acompanhados pelo médico pessoal do ex-presidente, Antônio Macedo, porque na época ele se queixava de dores na região abdominal, devido à suboclusão intestinal decorrente da facada.