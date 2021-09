Bolsonaro dá aval a monotrilho no Aeroporto de Guarulhos nesta quarta

Após a participação em manifestações de apoiadores com pautas de cunho antidemocrático no feriado de 7 de Setembro, em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve assinar nesta quarta-feira, 8, um termo aditivo ao contrato da concessionária GRU Airport, administradora do aeroporto internacional de Guarulhos, o maior do país.

A finalidade do aditivo é autorizar a GRU Airport a começar as obras de um monotrilho apelidado de PeopleMover com 2,6 quilômetros de extensão para fazer a conexão entre os três terminais de passageiros do aeroporto e a estação Aeroporto da linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, gestora de trilhos de superfície do governo paulista.

Atualmente, os passageiros da CPTM em direção ao aeroporto precisam fazer o trajeto em ônibus cedidos pela GRU Airport, o que costuma trazer desconforto — em particular aos viajantes com muitas malas.

As obras orçadas em quase 300 milhões de reais devem começar em novembro, de acordo com projeção recente do secretário de Transportes Metropolitanos do governo paulista, Alexandre Baldy.

Em outra frente, a promessa é de o People Mover beneficiar também o meio ambiente, com a redução no número de veículos circulando nas imediações do aeroporto e, consequentemente, a emissão de carbonos e congestionamentos nos acessos ao aeroporto.

