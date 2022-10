Bolsonaro faz apelo para que eleitor compareça às urnas no dia 30

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez um apelo para que todos compareçam às urnas para votar no dia 30 de outubro, quando acontece o segundo turno das eleições presidenciais. "Pode ter certeza que vamos ultrapassar 60% de votos por ocasião dessas eleições. Não tem como ser diferente", disse.

Em entrevista ao canal Pilhado no Youtube neste domingo, 9, o presidente disse que não conseguiu entender o resultado das eleições no primeiro turno, citando "multidões" em eventos que participa em todo o País.

"Falam muito que o Nordeste é reduto do PT, no meu entender não é mais reduto do PT. Tem voto lá o PT? tem, mas não esse ponto. Não teve festa na Bahia com Lula com dois terços do voto para o lado dele. Não justifica isso. Então, foi bastante esquisito esse resultado, deixa pra lá, vamos tocar o barco. Apelo que todos compareçam às urnas dia 30", disse.

Bolsonaro pediu para que jovens conduzam os idosos para a votação, pois, segundo ele, muitos desistiram de votar no primeiro turno por conta da demora nas filas.

"Todos idosos que foram votar, foram votar em nome da sua bandeira nacional, pela defesa da família brasileira, contra a corrupção desenfreada do PT, contra esses 14 anos de PT onde tudo piorou no Brasil e eles sabem que se esse pessoal voltar, não vão sair mais do Poder. Vão usar as armas da democracia para se perpetuar no Poder", disse.

