BNDES liberará linha de crédito de R$ 1 bilhão para financiar troca de caminhões, diz Alckmin

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) decidiu liberar R$ 1 bilhão em crédito para financiamento da compra de novos caminhões e ônibus, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Ele disse também que pedirá a extensão do programa Renova Frota, que dá créditos fiscais de até R$ 80 mil para a troca de caminhões e ônibus com mais de 20 anos. A iniciativa é temporária e vale até que o total de R$ 700 milhões de crédito para caminhões e de R$ 300 milhões para ônibus.

A nova linha do BNDES terá juros baseados na taxa Selic. “Se a taxa baixar, o juro do empréstimo baixará também”, disse Alckmin. Ele fez o anúncio durante um evento em Araçariguama, no interior de São Paulo, nesta terça-feira, 22.

Os empréstimos serão feitos pelo Finame, programa do BNDES direcionado ao financiamento de máquinas e equipamentos.

“Caminhão é bem de capital, porque ajuda a gerar renda, e não de consumo”, disse o vice-presidente.