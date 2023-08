Caminhão velho: programa paga até R$ 80 mil por veículo, entenda como funciona

Donos de caminhões com mais de 20 anos podem entregá-lo em concessionárias e, em troca, receber um desconto para comprar um veículo zero km. Em algumas lojas, o caminhoneiro pode receber o valor do desconto em dinheiro.

O programa foi criado em junho, pelo governo Lula, por meio de medida provisória. No entanto, anda tendo baixa procura. Para acelerar sua implantação, algumas empresas, como o Grupo Vamos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Gerdau fizeram uma parceria para receber e reciclar os caminhões antigos. Veja a seguir mais detalhes sobre a iniciativa:

Quais caminhões podem participar?

Para obter o desconto, o veículo precisa atender aos seguintes requisitos:

Ter sido emplacado há 20 anos ou mais (até 2003)

Ter sido licenciado em 2022 e estar em situação regular

Estar em condições de rodagem

Qual o valor do desconto ou benefício?

Cada veículo pode render de R$ 33,6 mil a R$ 80 mil em desconto ou crédito. O valor varia de acordo com o porte e as características do caminhão antigo.

Como funciona o processo?

O caminhoneiro precisa levar seu veículo em uma concessionária, que pode dar o valor do desconto na compra de um modelo novo. As lojas do Grupo Vamos, como a rede Transrio, faz o pagamento do valor do desconto em dinheiro.

Em seguida, a concessionária encaminha o veículo para reciclagem. Após a desmontagem ser certificada e o caminhão receber baixa no Detran, gera-se um certificado, que dá direito a créditos fiscais. A loja repassa esse crédito às montadoras e pode comprar um outro veículo zero com desconto.

Até quando o programa estará em vigor?

Até acabar o valor de crédito disponibilizado pelo programa: R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus. A procura tem sido baixa: até 7 de agosto, o programa havia liberado apenas R$ 100 milhões para caminhões e R$ 170 milhões para ônibus, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria.