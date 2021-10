Vendaval deixa pelo menos 6 mortos em naufrágio no Pantanal

Seis pessoas morreram no naufrágio de um barco-hotel no rio Paraguai, a 400 km da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande.

A embarcação afundou na tarde de sexta-feira, quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de até 90 km/h em diversas regiões do estado.

O primeiro corpo do naufrágio foi encontrado ainda ontem, os outros 5, na manhã deste sábado.

14 pessoas foram resgatadas com vida pelo corpo de bombeiro e pela Marinha. Uma pessoa não identificada que estava hospedada no barco-hotel continua desaparecida. 12 mergulhadores participam das buscas.

Segundo a Marinha, o acidente aconteceu quando um vendaval de 45 km/h atingia a região do Pantanal.

Também na tarde de sexta-feira, uma tempestade de areia encobriu o céu da capital Campo Grande. De acordo com a MetSul Meteorologia, o aeroporto da cidade registrou rajadas de vento de 94,5 quilômetros por hora (km/h).

TEMPO | Tempestade de areia em Campo Grande (MS) na tarde de hoje. Aeroporto reportou rajadas de 51 nós (94,5 km/h) e visibilidade reduzida a 800 metros por poeira (DU): SBCG 151900Z 18030G51KT 150V230 0800 R06/P2000N R24/P2000N DU VV008 22/16 Q1011 RETS pic.twitter.com/BCbvmh1c7E — MetSul.com (@metsul) October 15, 2021

Nos últimos dias, tempestades de areia foram registradas no interior de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Segundo previsões do Clima tempo, o fenômeno pode se estender para locais como Tocantins e Bahia nos próximos dias.

Segundo o Inmet, essas tempestades são causadas devido a períodos prolongados de estiagem em locais de temperaturas elevadas e com baixa cobertura vegetal. A combinação faz com que as rajadas de vento levantem a poeira do solo e forme um paredão de pó que toma o céu das cidades.

No Mato Grosso do Sul, o Inmet emitiu um alerta neste sábado, que deverá marcado por ventanias de 60 a 100 km/h em diversas cidades. Além do vento, a chuva pode chegar a 100 milimetros no estado.