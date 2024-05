Avaliação negativa do governo Lula entre deputados sobe 9 pontos e chega a 42%, aponta Quaest

A avaliação negativa do governo Lula entre os deputados federais subiu 9 pontos percentuais e chegou a 43%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 22. Segundo o estudo, 22% dos parlamentares avaliam como bom o tratamento dado pelo executivo ao Congresso e outros 33% consideram a articulação regular.

Cerca de 64% dos deputados afirmam que a gestão petista dá menos atenção do que deveria aos parlamentares, enquanto apenas 4% acham que o governo dá mais atenção do que necessário. Para 27%, Lula dá o tratamento devido ao Legislativo.

Questionado sobre os encontros com os governos, a maioria dos deputados, 77%, afirma que já foi recebida por algum ministro do governo. Apenas 19% nunca tiveram encontros com os chefes das pastas. A menor recepção, mostra o levantamento, está entre integrantes de partidos da oposição. 50% reponderam que já se reuniram com ministros, enquanto 41% disseram que não.

Em atrito com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi o membro do governo Lula mais lembrado como o interlocutor mais efetivo do Executivo, com 12% das respostas espontâneas dos parlamentares.

O segundo interlocutor mais citado foi o ministro das Cidades, Jader Filho, com 4%. Escalado por Lula para dialogar com os parlamentares sobre pautas econômicas do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi lembrado por apenas 1% dos deputados.

A pesquisa divulgada pela Quaest é a segunda feita com os deputados durante o terceiro mandato de Lula. O levantamento foi realizado a partir de entrevistas presenciais com 183 deputados federais entre os dias 29 de abril e 20 de maio. Os parlamentares foram selecionados com base na divisão da Câmara dos Deputados em regiões do País e em grupos ideológicos dos partidos. A margem de erro é de 4,8 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Caminho do Brasil com Lula

Cerca de 52% dos parlamentares ouvidos pela pesquisa acreditam que o Brasil não está em bons rumos com Lula, enquanto 38% acham que sim. Outros 10% não sabem ou não responderam. Na comparação com agosto do ano passado, a avaliação negativa do rumo do país cresceu 10 pontos percentuais. Na época, 52% elogiavam os rumos tomados pelo governo, o que mostra um recuo de 14 pontos porcentuais.

Na avaliação geral do governo Lula, 42% dos deputados acham que o presidente está fazendo um mandato ruim e 32% julgam positivamente o trabalho feito pelo governo. Outros 26% acreditam que a gestão do petista é regular e 1% não sabe ou não respondeu.