Até quando vai fazer frio em SP? Mínima será de 2ºC em algumas regiões; veja previsão

A Defesa Civil de São Paulo alertou na noite desta quinta-feira, 13, que até domingo, 16, uma frente fria seguida por uma massa de ar frio causará queda significativa de temperatura, com formação de geada em pontos isolados do estado de São Paulo. As menores temperaturas ocorrerão entre o final da madrugada e início da manhã de cada dia.

O órgão informa que a Serra da Mantiqueira registrará mínima de 2°C e sensação térmica de -1°C. No Vale do Ribeira, Região de Itapeva, Franca, Ribeirão Preto e Barretos, a temperatura mínima será de mínima 6°C, com a sensação térmica entre 5°C e 4°C. No Vale do Paraíba, em Campinas, Sorocaba, Araraquara e Bauru a mínima fica na casa dos 7°C com sensação de 5°C.

Na Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Presidente Prudente e Marília, os termômetros chegam a marcar 8°C, com sensação térmica entre 6°C a 4°C. Região de São José do Rio Preto e Araçatuba terá mínima 9°C e sensação térmica de 7°C. Na Baixada Santista a mínima 12°C e sensação térmica de 9°C e no Litoral Norte mínima 13°C e sensação térmica de 12°C.

Ciclone extratropical segue em SP nesta sexta-feira

O ciclone extratropical que atinge o Sul do Brasil continuará a causar fortes rajadas de vento na faixa leste do estado de São Paulo nesta sexta-feira, 14, com destaque para a Capital, Região Metropolitana, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Litoral Norte e Região de Itapeva, onde os ventos podem chegar a 90km/h. Já na Serra da Mantiqueira, Campinas e Sorocaba, até 80km/h e Vale do Paraíba, 75km/h.

A Defesa Civil pede para que a atenção seja redobrada nas áreas mais vulneráveis dos municípios. No litoral, o mar ficará mais agitado devido as fortes rajadas de vento. O órgão não orienta que pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia, e pede cuidado com edifícios, infraestruturas e árvores.

Além disso, recomenda-se que as pessoas protejam suas embarcações e evitem adentrar em alto mar, pois há risco para acidentes marítimos.

Cuidado com os mais vulneráveis no frio

O órgão orienta que cuidados devem ser redobrados com pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua, além de animais.

Quando o ciclone extratropical vai embora?

De acordo com o Inmet, os ventos devem diminuir de intensidade partir da quinta-feira, 13, quando o ciclone extratropical deve se deslocar para o Oceano Atlântico e perder força.

O que é um ciclone extratropical?

Segundo o Clima Tempo, um ciclone extratropical é uma uma área de baixa pressão atmosférica onde os ventos giram ao redor de um centro, sempre no sentido horário, no caso do Hemisfério Sul, formando um círculo completo.

Quanto mais baixa a pressão do ar no centro do ciclone, mais fortes são os ventos e maior o potencial para o desenvolvimento de nuvens muito extensas, que provocam chuva volumosa e forte, ventania, raios e eventualmente granizo.