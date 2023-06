Ataque a tiros em escola no Paraná: secretário de segurança confirma morte de segunda vítima

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, além da arma, a polícia apreendeu com o assassino um caderno com anotações sobre ataques em escolas, incluindo o ataque em Suzano, em São Paulo. A secretaria ainda informou que em contato com a família do assassino foi informada de que ele é esquizofrênico e que faz tratamento para a doença.