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Apuração para governador de SP: veja quem está ganhando em tempo real

A disputa pelo governo paulista reúne cinco candidatos

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01h12.

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Os eleitores de São Paulo vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 34,1 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de São Paulo reúne cinco candidatos.

Quem está ganhando em São Paulo?

A apuração em São Paulo será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

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Quem são os candidatos a governador em São Paulo

Os candidatos a governador para o estado de São Paulo são:

  • Carlos Machado (PCB) — 21
  • Vera Lúcia (PSTU) — 16
  • Fernando Haddad (PT) — 13
  • Tarcísio (Republicanos) — 10
  • Vivian Mendes (UP) — 80

Perguntas frequentes

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

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