Apuração para governador de SP: veja quem está ganhando em tempo real

Os eleitores de São Paulo vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 34,1 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de São Paulo reúne cinco candidatos.

Quem está ganhando em São Paulo?

A apuração em São Paulo será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em São Paulo

Os candidatos a governador para o estado de São Paulo são:

Carlos Machado (PCB) — 21

Vera Lúcia (PSTU) — 16

Fernando Haddad (PT) — 13

Tarcísio (Republicanos) — 10

Vivian Mendes (UP) — 80