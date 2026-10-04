Apuração de senador em São Paulo: veja quem está na frente

Os eleitores de São Paulo vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 34,1 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em São Paulo será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em São Paulo?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em São Paulo

André do Prado (PL) – 222

Dra Eliana Ferreira (PSTU) – 161

Ednelson Cesaretti (PCO) – 290

Geraldo Rufino (PODE) – 200

Guilherme Derrite (PP) – 111

Guto Schiavetto (MISSÃO) – 144

Maíra de Souza (UP) – 808

Marcio Alves (UP) – 800

Marina Silva (REDE) – 180

Petter Maahs (PCB) – 211

Simone Tebet (PSB) - 400

Soninha Francine (CIDADANIA) – 232

Weller Gonçalves (PSTU) – 160

William Teixeira (AGIR) – 360