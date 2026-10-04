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Apuração de senador em São Paulo: veja quem está na frente

Estado tem 21,4% do eleitorado nacional e soma 34,1 milhões de aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01h14.

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Os eleitores de São Paulo vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 34,1 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em São Paulo será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em São Paulo?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

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Quem são os candidatos a senador em São Paulo

  • André do Prado (PL) – 222
  • Dra Eliana Ferreira (PSTU) – 161
  • Ednelson Cesaretti (PCO) – 290
  • Geraldo Rufino (PODE) – 200
  • Guilherme Derrite (PP) – 111
  • Guto Schiavetto (MISSÃO) – 144
  • Maíra de Souza (UP) – 808
  • Marcio Alves (UP) – 800
  • Marina Silva (REDE) – 180
  • Petter Maahs (PCB) – 211
  • Simone Tebet (PSB) - 400
  • Soninha Francine (CIDADANIA) – 232
  • Weller Gonçalves (PSTU) – 160
  • William Teixeira (AGIR) – 360

Perguntas frequentes

Por que o eleitor precisa votar em dois senadores em 2026? ＋

Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Estado de São PauloSenado

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