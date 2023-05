Apesar da harmonia, reunião de Lira, Pacheco, Haddad e Campos Neto tem recados ao governo

Boa parte das disputas entre os Poderes foi deixada de lado nos discursos de seus principais líderes que destacaram a harmonia entre Executivo e Legislativo após o encontro promovido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira, 23.

Estiveram no encontro o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Inviabilidade de alteração dos projetos já aprovados

Apesar de ressaltarem o espírito de colaboração entre os Poderes, Pacheco e Lira deram recados claros ao governo sobre a inviabilidade de alteração de projetos que foram aprovados recentemente nas duas Casas, destacando o Marco do Saneamento, a autonomia do Banco Central e a capitalização da Eletrobras.

"A reunião foi esforço do Legislativo e do Executivo em diálogo com a sociedade" destacou Pacheco.

Pouco depois, ressaltou que temas já enfrentados no Congresso são realidade nacional. "O Congresso fez o marco do saneamento, a capitalização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central, são temas que já enfrentamos e consideramos realidade nacional", disse.

Arthur Lira sobre reforma tributária e arcabouço fiscal

Lira também fez discurso na mesma linha. Elogiou a sensibilidade de Haddad com o Congresso, destacando as pautas do Ministério da Fazenda. Mas também reafirmou que só o Congresso vai "revisitar" temas aprovados há pouco tempo, em clara referência à derrota imposta ao governo na votação de alterações do marco do saneamento.

Haddad, que falou por último, apenas destacou o trabalho do Congresso e disse estar "impressionado" com o consenso em torno da pauta econômica.