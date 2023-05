Servidores do BC reclamam da falta de isonomia em relação a auditores e aprovam paralisação de 2h

Os servidores do Banco Central (BC) aprovaram uma paralisação de 2 horas na próxima quinta-feira, 25, entre as 14 horas e 16 horas, em protesto contra o descumprimento de acordo sobre pautas não salariais da categoria. Eles também reclamam da falta de isonomia em relação ao tratamento dado aos auditores fiscais da Receita Federal.

As decisões foram tomadas em assembleia do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal).

Servidores do BC contra Haddad

A reclamação dos servidores do BC gira em torno de declarações públicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que diz ser favorável à regulamentação de um bônus para auditores fiscais, aprovado em 2017, mas não trata das pautas do BC.

De acordo com o Sinal, desde abril, a categoria busca diálogo com o Ministério da Gestão para discutir a implementação da reestruturação da carreira dos servidores, que foi acordada ainda em 2022, sob a gestão Bolsonaro, entre servidores, direção do BC e governo federal.

A categoria alega que o projeto não traz impacto financeiro para o Estado, porque ajusta nomes de cargos, eleva as exigências para ingresso e atribui mais prerrogativas à carreira. No entendimento do sindicato, houve um retrocesso nas negociações, que estavam mais adiantadas no ano passado e voltaram a um estágio mais inicial.