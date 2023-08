Apagão nacional deixa vários estados sem energia elétrica nesta terça-feira

Um apagão atinge diversos estados brasileiros na manhã desta terça-feira, 15. Nas redes sociais, moradores de pelo menos dez estados relataram falta de energia elétrica a partir das 8h. Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Paraíba, Paraná e também do Distrito Federal, estão entre os afetados.

Segundo relatos, bairros da zona norte e Oeste do Rio de Janeiro e da Zona Norte de São Paulo tiveram problemas com o fornecimento de energia. O metrô em Salvador, na Bahia, chegou a ser esvaziado por causa da falta de luz. A linha 4-Amarela do metrô de São Paulo apresentou falha elétrica nesta manhã e tem circulação reduzida.

⚠️ SALVADOR NO APAGÃO: usuários do metrô precisam caminhar pelos trilhos para sair dos trens que estão parados por causa da falta de energia que atinge a região Nordeste. pic.twitter.com/ySYRhgmTtR

Por que teve apagão no Brasil hoje? Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil megawatts de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. "A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos", diz a nota.

A Equatorial Distribuição Piauí informou que o motivo do apagão está sob apuração, mas que há registro de suspensão do fornecimento em cidades de todo o país. Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado (Coelba), a situação é fora do sistema de distribuição e possivelmente afetou todos os estados do Nordeste.

