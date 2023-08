Apagão: governo afirma que energia foi restabelecida em algumas áreas; veja como está cada região

O ministério de Minas e Energia afirmou nesta terça-feira, 15, que parte da energia foi retomada nos estados afetados pelo apagão desta manhã. A retomada de carga no Sul, Sudeste e Centro-Oeste já ocorreu. A pasta informa que as equipes atuam para restabelecer a energia nas regiões Norte e Nordeste, que seguem afetadas pela falta de luz.

"Até às 10h22, estão recompostos 27% da carga da região Norte e 68% da região Nordeste. O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e lidera todo processo de retomada, bem como determinou a rigorosa apuração das causas do incidente", afirma a nota.

A partir das 8h30, relatos nas redes sociais apontaram que diversos estados tiveram apagão na manhã desta terça-feira. Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Paraíba, Paraná e também do Distrito Federal, estão entre os afetados.

Segundo relatos, bairros da zona norte e Oeste do Rio de Janeiro e da Zona Norte de São Paulo tiveram problemas com o fornecimento de energia. O metrô em Salvador, na Bahia, chegou a ser esvaziado por causa da falta de luz. A linha 4-Amarela do metrô de São Paulo apresentou falha elétrica nesta manhã e tem circulação reduzida.

Por que teve apagão no Brasil hoje?

Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME), a partir de dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), informou que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, nesta terça-feira. Estados do Sudeste também foram afetados.