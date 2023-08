Apagão deixa Brasil no escuro e internautas reagem com memes

Nesta terça-feira, 15, um apagão atingiu diversos estados brasileiros. Nas redes sociais, moradores de pelo menos dez estados relataram falta de energia elétrica a partir das 8h. Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Paraíba, Paraná e também do Distrito Federal, estão entre os afetados.

Segundo relatos, bairros da zona norte e Oeste do Rio de Janeiro e da Zona Norte de São Paulo tiveram problemas com o fornecimento de energia. O metrô em Salvador, na Bahia, chegou a ser esvaziado por causa da falta de luz. A linha 4-Amarela do metrô de São Paulo apresentou falha elétrica nesta manhã e tem circulação reduzida. Até o momento, o Ministério de Minas e Energia informou que houve uma interrupção na distribuição de 16 mil MW de energia elétrica em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados.



Mas mesmo no escuro, os brasileiros fizeram o que fazem de melhor: riram da situação. A internet ficou lotada de "memes" sobre o apagão.

Veja os melhores memes sobre o apagão no Brasil

O motivo do apagão no Brasil todo pic.twitter.com/VSWjtWagZI — Perfil dedicado para pessoas na bad (@shitpostnabad) August 15, 2023

E eu achando que tinha sido só aqui no prédio 😥 Eu descobrindo que foi no Brasil todo #apagao pic.twitter.com/sjKVmXkjNZ — Erika Tito (@erikatito) August 15, 2023

Faltou energia no Brasil todo menos na empresa que trabalho pic.twitter.com/Ufv8kpi02X — Opinião Não Pedida (@Naosougroot1) August 15, 2023

O brasileiro preparando o almoço após o #apagao pic.twitter.com/kUkpqagUJ7 — Bruninhe Oliveirx (@HomemSapatao) August 15, 2023

Brasileiros que tem placa de energia solar após o #apagao pic.twitter.com/47Z2zdWDT0 — Bruninhe Oliveirx (@HomemSapatao) August 15, 2023

adoro o fato de morar no interior, o #apagao vai chegar aqui só na quinta-feira pic.twitter.com/1mlP10dQx9 — Gabriela (@gabibdias) August 15, 2023