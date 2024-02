Ano Novo Chinês será celebrado em São Paulo com evento gratuito e aberto ao público

Neste domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, o Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, dá início às comemorações do Ano Novo Chinês com uma festa gratuita e aberta ao público. A celebração contará com performance do Dragão, símbolo de força, coragem e boa sorte na cultura chinesa. Além disso, acontecerão diversas atrações como Kung Fu, Tai Chi Chuan e tambores orientais. O evento acontece no Shopping Pátio Paulista, das 14h às 18h, na entrada principal.

2024 é o Ano do Dragão, animal considerado poderoso e auspicioso na mitologia chinesa, representando coragem, criatividade, inovação, força, sabedoria, sorte e prosperidade. Segundo a tradição, 2024 promete ser um ano cheio de possibilidades e oportunidades. Na China, as danças do dragão estão sempre presentes durante o período do Ano Novo Lunar. Elas são realizadas para trazer prosperidade e boa sorte para o próximo ano.

Duração das festividades do Ano Novo Chinês

O Ano Novo Lunar Chinês é celebrado oficialmente em 11 de fevereiro. As celebrações duram tradicionalmente 16 dias, desde a véspera do Ano Novo Chinês até o Festival das Lanternas, que acontece no 15º dia, na chegada da Lua cheia, durante o qual as pessoas penduram lanternas brilhantes nos templos ou as carregam durante um desfile noturno.

2024 no horóscopo chinês

Os chineses associam um animal a cada ano de dentro de um ciclo de 12 anos. Os 12 animais e os anos a eles associados são conhecidos como animais do zodíaco. O uso de nomes de animais no calendário levou ao desenvolvimento da astrologia chinesa. O zodíaco chinês apresenta 12 signos animais nesta ordem: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Cobra, Cavalo, Ovelha, Macaco, Galo, Cão e Porco.

Os chineses acreditam que as características de um determinado animal do zodíaco influenciam a personalidade de cada pessoa nascida naquele ano. Eles usam essas informações para criar horóscopos, previsões diárias baseadas no ano de nascimento.

Em 2024, o carisma, a ambição e o prazer pela aventura são algumas características dos nascidos sob o signo do Dragão. Outros traços das pessoas nascidas sob o signo do Dragão mostram que elas são destemidas, cheias de confiança, possuem independência e visão, sem medo de perseguir seus sonhos e objetivos. Quer saber se o ano do seu nascimento tem como regente o Dragão? Se nasceu em 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024 você é do signo do Dragão.