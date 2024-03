Alckmin é diagnosticado com Covid-19 e suspende compromissos

O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin foi diagnosticado com Covid-19 e ficará afastado de suas agendas na vice-presidência e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na segunda-feira, informou sua assessoria neste domingo, 31.

A equipe de Alckmin afirma, em nota, que ele apresentou sintomas leves e passa bem. "Ele permanecerá em casa, para uma pronta recuperação, de acordo com recomendação médica", completa o comunicado.

O vice-presidente esteve no almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oferecido ao presidente francês Emmanuel Macron no Itamaraty na última quinta-feira, 28. O evento contou com diversos convidados, entre eles o chefe de cozinha e apresentador Érick Jacquin, o jogador francês Dimitri Payet e o humorista da mesma nacionalidade Paul Cabannes.

Alckmin também esteve com Macron, economistas e empresários em São Paulo na quarta, 27, durante o 8º Fórum Econômico Brasil-França.