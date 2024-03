Alckmin diz a Macron que compromisso do Brasil na Amazônia é com desmatamento zero

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, fez nesta quarta-feira, 27, em breve discurso de boas-vindas ao presidente da França, Emmanuel Macron, ao Fórum Econômico Brasil-França, na sede da Fiesp, em São Paulo.

Alckmin disse que a vinda do mandatário francês ao Brasil vai fortalecer e estreitar as relações entre os dois países.

O vice-presidente listou algumas medidas adotadas pela gestão Lula nas áreas econômica e ambiental e reiterou o compromisso do presidente Lula com o combate ao desmatamento. "O compromisso do presidente Lula é com o desmatamento zero", afirmou.

Na área econômica, Alckmin citou a aprovação da reforma tributária, o processo em curso de flexibilização da política monetária, a queda da inflação, a geração de empregos e a manutenção da taxa de câmbio.

"O Brasil, presidente Macron, acabou de aprovar uma reforma tributária", disse o vice-presidente brasileiro se dirigindo ao presidente francês.