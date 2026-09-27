Agregador Inteligov/EXAME: Arthur Henrique tem 58,24%, e Soldado Sampaio consolida 29,69% em Roraima

O ex-prefeito de Boa Vista Arthur Henrique (PL) lidera com folga a corrida pelo governo de Roraima, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Arthur Henrique com 58,24% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo governador interino Soldado Sampaio (Republicanos), que registra 29,69%.

Vale destacar que o cenário mudou bastante ao longo do ano. O agregador ficou travado em 42,60% para Arthur Henrique por meses, refletindo a escassez de pesquisas específicas para a disputa de outubro enquanto o estado ainda processava os efeitos da eleição suplementar de junho, na qual Arthur Henrique já havia vencido Soldado Sampaio no primeiro turno, com resultado então sub judice.

Só a partir de agosto novas pesquisas voltaram a medir a corrida, e a partir daí o placar mudou rapidamente: entre o início de setembro e a rodada de 17 de setembro, Sampaio saltou de 13,50% para 29,69%, enquanto Arthur Henrique oscilou de 59,13% para 58,24%.

Na comparação com a edição anterior do agregador (17 de setembro), os dois nomes permaneceram estáveis, sem variação na rodada mais recente.

Entre os demais candidatos, Rosi Aires (PSOL) aparece com 1,12% das intenções de voto, enquanto Farah Mesquita (Solidariedade) e Clébio Genuíno (PCO) seguem em 0%.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, nem Arthur Henrique nem Soldado Sampaio registraram variação, mantendo os patamares da rodada anterior após o forte movimento de crescimento de Sampaio observado em setembro.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.