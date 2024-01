Acidente na Bahia: batida entre caminhão e ônibus na BR-324 deixa 24 mortos

Um acidente envolvendo um caminhão e ônibus deixou 24 pessoas mortas e seis feridas, na noite deste domingo, 7, em um trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 km de Salvador.

A batida aconteceu por volta das 22h30, no km 381, no sentido de Jacobina. As vítimas, 21 passageiros do ônibus de passeio e três pessoas que estavam no caminhão, ainda não foram identificadas.