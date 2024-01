Esposa do cantor James Morrison é encontrada morta em casa, no Reino Unido

Gill Catchpole, esposa do cantor James Morrison, reconhecido por hits como "Broken Wings" e "You Give Me Something", foi encontrada morta nesta sexta-feira, 5, em sua residência, em Whitminster, no Reino Unido.

Aos 45 anos, ela deixa duas filhas do renomado artista britânico: Elsie, de 15 anos, e Ada Rose, de 5.

De acordo com o jornal inglês "MailOnline", a parceira do cantor enfrentou graves problemas de saúde após descobrir que um de seus rins funcionava apenas com 35% da capacidade. Em 2022, ela passou por um transplante renal.

A publicação também afirmou que a falência renal também impactou a saúde mental de Gill.

Em suas publicações nas redes sociais, a esposa de Morrison compartilhou a intensidade do problema de saúde que enfrentava, descrevendo-o como "devastador". No entanto, ele declarou que o apoio da família a ajudou na "reconstrução dos diversos fragmentos de sua vida". Ela também expressou sua alegria ao retomar as atividades comerciais após o transplante.

"Que diferença um ano faz. Nesta altura, no ano passado, eu estava a fazer o meu transplante de rim e, um ano depois, depois de muitos altos e baixos e dores de cabeça, estou aqui com o meu próprio negócio. No início deste ano, eu mesma nunca imaginei que isso aconteceria. Para qualquer pessoa que esteja com dificuldades, posso dizer por experiência própria que melhora. Obrigado à minha incrível família e amigos que estiveram presentes em tudo isso e recolheram muitos pedaços de mim e da minha vida", escreveu Gill, em post de novembro do ano passado.

Investigação

Apenas um dia antes de ser encontrada sem vida, Gill Catchpole estava em busca urgente de um imóvel para alugar na região, segundo as publicações feitas em grupos do Facebook, solicitando recomendações de endereços disponíveis para locação.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", a polícia não considera a morte da esposa de Morrison como suspeita.

O cantor e Gill iniciaram seu relacionamento quando ele tinha apenas 17 anos. Antes disso, ela havia se mudado para a casa da futura sogra como inquilina.

"James está devastado e está recebendo apoio de sua família. Ele está se mantendo firme pelas meninas, mas pediu privacidade à família para poder passar por esse período de luto", afirmou um amigo da família ao The Sun.

A perda de Gill marca a quarta tragédia familiar na vida de James Morrison desde 2010. Em um intervalo de três anos, ele lamentou a perda do pai, irmão e sobrinho.