Abstenção, vazamentos e questão repetida: os desafios do governo no Enem 2023

A primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) após a volta de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência expôs desafios para a próxima edição, como vazamentos de imagens da prova, uma abstenção ainda no patamar dos 30% e problemas no banco de questões.

Veja os principais pontos:

Vazamentos

O exame foi marcado por casos de vazamento de imagens das provas nos dois dias de aplicação, em 5 e 12 de novembro. No primeiro dia, imagens do texto motivador da redação e de todas as questões da prova circularam três horas antes do permitido. No segundo dia, em vez de fotos, o GLOBO recebeu um arquivo em PDF com todas as páginas da prova amarela, por volta das 17h.

Os alunos só podem sair do local de prova com o caderno em mãos às 18h30 — antes disso, a divulgação do material é tratada como um vazamento. O Inep, órgão vinculado ao MEC e responsável pelo Enem, acionou a Polícia Federal em ambos os casos para que os responsáveis sejam encontrados. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, os materiais vazaram após o início da prova nos dois domingos.