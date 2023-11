Criptomoedas viram tema de questão do ENEM: descubra a resposta

Na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que selecionará estudantes para ingressar nas universidades públicas brasileiras em 2024, as criptomoedas estrelaram como um dos temas.

Uma questão da prova necessitava que os estudantes utilizassem a lógica para descobrir os momentos em que a criptomoeda fictícia “A” estava mais valorizada que a criptomoeda “B”. Não era necessário, no entanto, o conhecimento específico sobre a classe de ativos digitais.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Confira a questão na íntegra:

“Um investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas A e B em relação ao tempo. Durante horas consecutivas, esses valores foram observados em nove instantes, representados por horas exatas. Em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B?”. As opções de resposta variavam entre os números 3, 4, 6, 7 e 9.

Qual era a resposta para a questão do ENEM?

O professor Rafael Dombrauskas compartilhou a resolução da questão em seu canal no YouTube. De acordo com o professor, a resposta para a questão é a letra B: foram quatro vezes que a criptomoeda A esteve mais valorizada que a B.

“São quatro vezes que a [criptomoeda] A estava melhor que a [criptomoeda] B. Então adivinha? Gabarito letra B”, disse Dombrauskas no vídeo.

De acordo com dados da Receita Federal, as criptomoedas estão cada vez mais populares como investimento no Brasil. Mais de 4 milhões de brasileiros já declaram investir na classe de ativos, que chama a atenção de grandes instituições como BTG Pactual, Itaú e Santander.

