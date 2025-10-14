EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Trump ameaça vetar óleo de cozinha da China se país não retomar compra de soja dos EUA

Em sua rede social, o presidente americano afirma que pode ‘facilmente’ produzir o produto nos EUA.

EUA e China: Trump ameaça parar de comprar óleo de cozinha da China (Kevin Dietsch/AFP)

EUA e China: Trump ameaça parar de comprar óleo de cozinha da China (Kevin Dietsch/AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17h38.

Última atualização em 14 de outubro de 2025 às 17h43.

Nesta terça-feira, 14, o presidente americano Donald Trump disse, em sua rede Truth Social, que pode parar de importar óleo de cozinha da China caso o país não volte a adquirir a soja americana.

"Acredito que a China está propositalmente não comprando nossa soja e causando dificuldades para nossos produtores de soja. É um ato economicamente hostil. Estamos considerando encerrar negócios com a China relacionados ao óleo de cozinha e outros elementos do comércio como retaliação. Podemos facilmente produzir óleo de cozinha nós mesmos, não precisamos comprá-lo da China”, afirmou Trump. 

Escalada de tensões

O país asiático, maior comprador de soja do mundo, não importa a soja americana desde maio, em resposta às barreiras comerciais e tarifárias adotadas por Trump.

A ameaça de Trump vem em um momento de tensões. A colheita de soja dos EUA começou em setembro e, sem as compras chinesas, os produtores já viram o preço despencar em quase 40%

Na última sexta-feira, 10, o presidente americano anunciou novas tarifas de 100% sobre itens importados da China a partir de novembro, que ainda precisam ser efetivadas. 

Acompanhe tudo sobre:ChinaEstados Unidos (EUA)Tarifas

Mais de EXAME Agro

Em crise por tarifaço, agro dos EUA quer aumento para 15% na mistura do etanol

BNDES aprova R$ 1,6 bilhão para afetados pelo tarifaço dos EUA

A aposta de R$ 8 bilhões da Copersucar no biometano nos próximos 10 anos

Fazendeiro planeja criar 'universidade do búfalo' na Ilha de Marajó

Mais na Exame

Carreira

Nova carreira na IA: como lucrar corrigindo erros da inteligência artificial

Marketing

Com McDonald’s e Petrobras, Mercado Pago amplia cashback e mira maior engajamento de clientes

Mercados

Ibovespa fecha em queda repercutindo temporada de balanços dos EUA e discurso de Powell

Esporte

África do Sul vence Ruanda e se classifica para a Copa do Mundo após 16 anos