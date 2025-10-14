Trump ameaça vetar óleo de cozinha da China se país não retomar compra de soja dos EUA

EUA e China: Trump ameaça parar de comprar óleo de cozinha da China (Kevin Dietsch/AFP)
Nesta terça-feira, 14, o presidente americano Donald Trump disse, em sua rede Truth Social, que pode parar de importar óleo de cozinha da China caso o país não volte a adquirir a soja americana.
"Acredito que a China está propositalmente não comprando nossa soja e causando dificuldades para nossos produtores de soja. É um ato economicamente hostil. Estamos considerando encerrar negócios com a China relacionados ao óleo de cozinha e outros elementos do comércio como retaliação. Podemos facilmente produzir óleo de cozinha nós mesmos, não precisamos comprá-lo da China”, afirmou Trump.
O país asiático, maior comprador de soja do mundo, não importa a soja americana desde maio, em resposta às barreiras comerciais e tarifárias adotadas por Trump.
A ameaça de Trump vem em um momento de tensões. A colheita de soja dos EUA começou em setembro e, sem as compras chinesas, os produtores já viram o preço despencar em quase 40%.
Na última sexta-feira, 10, o presidente americano anunciou novas tarifas de 100% sobre itens importados da China a partir de novembro, que ainda precisam ser efetivadas.