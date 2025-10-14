Governo dos EUA apreende R$ 76 bilhões em bitcoin e expande reserva nacional

Bitcoin: governo dos EUA ampliou reserva da criptomoeda ( Bo Zaunders/Getty Images)
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18h19.
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 14, que apreendeu US$ 14 bilhões (R$ 76 bilhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin. As criptomoedas pertenciam a Chen Zhi, acusado pelas autoridades de ter realizado uma série de golpes financeiros.
Zhi, que é de origem chinesa, foi formalmente acusado pelas autoridades de ser o responsável por uma rede de golpes envolvendo criptomoedas. Ao longo dos anos, os criminosos teriam obtidos bilhões de dólares em ativos digitais após enganarem as vítimas.
A operação de investigação da rede de golpes envolveu uma parceria com autoridades do Reino Unido. Como resultado, Zhi foi identificado como líder da organização. Junto com a acusação formal, o governo dos Estados Unidos solicitou a apreensão dos bitcoins.
Zhi é acusado de diversos crimes, incluindo fraude, golpe financeiro, organização de quadrilha, tráfico de pessoas, tortura, extorsão, exploração sexual, corrupção, promoção de jogos ilegais, lavagem de dinheiro e também manutenção de pessoas em situação análoga à escravidão.
Os endereços de carteiras digitais em que as criptomoedas estariam armazenadas já foram identificados, o que facilita o congelamento dos ativos. O próximo passo será a transferência para endereços de carteiras digitais que pertencem ao próprio governo norte-americano.
Com isso, a reserva de bitcoin dos Estados Unidos dará um salto, passando dos US$ 22 bilhões atuais para mais de US$ 36 bilhões. A cifra reforça a posição dos EUA como o país com a maior reserva estatal de criptomoedas em todo o mundo. Todos os ativos foram provenientes de apreensões.
Em janeiro deste ano, o presidente Donald Trump assinou um decreto presencial que proíbe a venda das unidades da criptomoeda que tenham sido apreendidas. Com isso, os ativos foram convertidas em uma reserva nacional estratégica. Mas a reserva não cresceu desde então.
Trump não proibiu compras adicionais de bitcoin, mas exigiu que elas não tenham um impacto adicional no orçamento. Na prática, a limitação dificultou novas aquisições. Com a apreensão, o governo também poderá apresentar uma expansão na reserva sem gastos adicionais.
